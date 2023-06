Warm weer houdt volk niet weg van straattheater tijdens Beeldig Lommel

"We hebben wel maatregelen genomen zodat zowel bezoekers als artiesten dit weekend het hoofd koel kunnen houden", gaat Janssen verder. "We hebben zoveel mogelijk standjes van artiesten in de schaduw gezet en op plaatsen waar geen schaduw is, zijn er parasols voorzien. Voor de bezoekers hebben we op twee plaatsen van het parcours waterbedeling voorzien en gelukkig hebben we hier in Lommel ook heel wat gezellige terrasjes. Iedereen zal dus wel verfrissing kunnen zoeken."