S10 trapt Werchter Boutique af, wei telt af naar headliner P!NK

S10 uit Nederland stond als eerste op het podium van Werchter Boutique. De zangeres die haar land in 2022 op het Eurovisiesongfestival vertegenwoordigde met "De diepte" had even met technische problemen te kampen, maar kwam die al snel te boven en bracht naast haar Songfestivalinzending onder meer nog "Nooit meer spijt" en "Adem je in".