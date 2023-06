Festival van het Woord "ZuiderZinnen" komt na 11 jaar terug naar Antwerpen

Wie er allemaal op de line-up staat, zal afhangen van de financiële middelen. "Daar zijn we nu volop mee bezig", zegt Daeseleire. "Er staat nu een crowdfunding online die we als een soort barometer willen gebruiken om te zien of mensen enthousiast zijn voor dit festival. Via die crowdfunding kan je het festival steunen, tickets kopen of een surprise package. Voor ons is dit een belangrijke vorm van inkomsten, want er zijn weinig subsidies en ook bedrijven zijn niet altijd bereid om ons te ondersteunen. Het is een moeilijke oefening, maar moeilijk gaat ook."