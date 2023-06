1.000 Limburgers planten theezakjes in hun tuin om kwaliteit van bodemleven te onderzoeken

Op het gemeenschappelijke tuinperceel van de volkstuin heeft minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wat theezakjes geplant en ze zal dat ook in haar eigen tuin doen. "Ik ben zelf benieuwd naar de staat van de bodem in mijn tuin. Het is belangrijk om te weten hoe het met het bodemleven gesteld is, want alles groeit daaruit. Een derde van de organismen leven in de bodem, wij zien dat niet en staan daar niet echt bij stil. Maar voor we bloemen of groenten planten, moeten we eigenlijk eerst zeker weten of de bodem in orde is."