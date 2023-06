3.000 wandelaars ontdekken 14 toplocaties in Antwerpen tijdens CM Urban Walk

De organisatie is duidelijk tevreden en kijkt nu al vooruit naar een nieuwe editie. "Die zal wellicht in juni volgend jaar doorgaan. De volgende maanden kijken we al eens naar een nieuw parcours met toffe locaties. We proberen ook altijd te bekijken welke nieuwe gebouwen opengaan in de stad om die toe te voegen aan onze route."

Op zondag 19 november vindt de Antwerp Urban Trail plaats, de loopversie van de Urban Walk.