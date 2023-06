Anderlecht houdt zijn eigen Pride evenement met opvallende dragqueenshow

“We zijn er trots op”, vertelt Nadia Kammachi (Ecolo) bij Bruzz, die schepen is van onder meer Stadsrenovatie maar momenteel ook Gelijke Kansen overneemt van de afwezige Jérémie Drouart. “Er is voor dit evenement samengewerkt tussen de gemeentediensten en verschillende partners uit de LGBTQIA-gemeenschap”, vertelt Kammachi. “Het is voor het gemeentebestuur heel belangrijk om uit te dragen dat er niet één normaal is, maar dat er veel ‘normalen’ bestaan. Dit evenement gaat daarover en over simpelweg kunnen zijn wie je wilt zijn.”