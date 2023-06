Amerikaanse minister Blinken geland in China: "Belangrijk voor de wereld dat ze hun relatie rechttrekken"

Het deed de relatie tussen China en de Verenigde Staten geen goed. “En het wantrouwen was al groot door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, die China in elke toespraak bestempelde als boosdoener of aanstoker van heel veel ellende”, duidt Azië-expert Veerle De Vos in “De ochtend” op Radio 1. Biden is er vooralsnog niet in geslaagd dat vertrouwen te herstellen.