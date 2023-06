Bouten van Daknambrug in Lokeren zitten 24 uur na herstelling alweer los

Amper 24 uur nadat de Daknambrug in Lokeren opnieuw open was, merkten buurtbewoners en weggebruikers alweer problemen met de bouten op. De Daknambrug loopt over de Durme en verbindt de Ponteweg met de Gentdam. Vorige week mocht de brug niet gebruikt worden, omdat er herstellingswerken waren. Dat was nodig omdat verschillende houten balken los kwamen en bouten uit het wegdek staken.

Tijdens de herstellingsdiensten werden heel wat houten balken vernieuwd en vastgemaakt aan het ijzeren onderstel. Door de werken moesten heel wat weggebruikers een grote omweg maken. De brug opende vrijdagnamiddag, maar al snel merkten buurtbewoners dat er alweer bouten los zaten. "Er staken ook enkele bouten boven het wegdek. Ik kon zelfs één bout gewoon met mijn losse hand uit het hout tillen", reageert een getuige.