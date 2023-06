BXL Tour doorkruist Brussel: grote verkeershinder verwacht

Vandaag, zondag, gaat de 7e editie van de BXL TOUR van start op het Paleizenplein. Het is de enige amateurwedstrijd op een volledig afgesloten parcours in de straten van Brussel. Heel wat straten in en rond het centrum zijn afgesloten. De organisatie raadt sterk af om vandaag met de wagen door de hoofdstad te rijden.