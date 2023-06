Wat met het cordon sanitair? En waarom worden singles zo zwaar belast? Kijkers en politici debatteren in "De zevende dag"

Arthur Geeraert is niet ouder dan 12, maar over politiek heeft hij al een en ander te vertellen. Meteen de reden waarom de jongeman pleit voor stemrecht onder de 18 jaar. “Ik zit in het tweede middelbaar, er wordt heel veel over ons beslist, maar we worden niet vertegenwoordigd in het parlement. Je kan je afvragen of mensen van mijn leeftijd al veel over politiek weten, maar weten mensen van 30 per se meer?”