"Een minister houdt zijn bek. En als hij toch wil praten, neemt hij ontslag"

De zaak is daarmee niet afgehandeld. Pascal Smet herhaalde nog eens dat de visumbeslissingen door de federale minister worden genomen en dat de Brusselse overheid die uitkomst volgt. En dan is het wat makkelijk om als minister van Buitenlandse Zaken te argumenteren dat ze onder druk is gezet door een Brusselse staatssecretaris. Als een minister zo makkelijk buigt voor de druk van een collega, mogen we ons toch vragen stellen over de beginselvastheid van die minister. En dat is wat de oppositie nu ook doet. De voorzitter van de N-VA, Bart De Wever, zei gisteren al in een tweet dat Hadja Lahbib niet kan aanblijven. Ook Pascal Smet zelf vindt dat iedereen in dit dossier - dus ook Lahbib - zich de vraag moet stellen of hij of zij kan blijven functioneren. "Onze samenleving heeft vertrouwen nodig in politici. Maar minister Lahbib moet die beslissing voor zichzelf nemen."