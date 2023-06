Gentse maatjesfeesten succes ondanks enkel oude maatjes: "Nieuwe maatjes zijn nog niet klaar"

Wie afgelopen weekend in Gent was, kon er genieten van het maatjesfestival. Bezoekers konden er proeven van maatjes en andere lekkernijen en verschillende optredens bekijken. Normaalgezien kon je op de feesten de nieuwe maatjes van het jaar proeven, maar dit jaar konden bezoekers enkel proeven van "oude" ingevroren maatjes.

De nieuwe maatjes zijn dit jaar later klaar dan vorige jaren. "Dat komt omdat het een koud voorjaar was", zegt organisator Johannes Gobyn. "Door de lage temperaturen zijn de maatjes nog niet vet genoeg en wordt de lancering van de nieuwe maatjes met tien dagen uitgesteld. Voor ons was het even schrikken toen we dat hoorden, maar er zijn dit weekend duizenden maatjes gegeten en mensen hebben volop genoten."