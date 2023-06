"Stay metal, stay safe & take care": Graspop Metal Meeting blikt terug op geslaagde editie met 220.000 bezoekers

"We hebben nog altijd veel vrijwilligers en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Alles samen hebben we meer dan 10.000 unieke medewerkers. We steken veel tijd in het art work, in de look and feel. We willen elk jaar iets nieuws brengen. We zijn er een heel jaar mee bezig en achter de schermen wordt al druk gewerkt aan de volgende editie."

Die vindt plaats van 20 tot en met 23 juni 2024, meldt de organisatie nog in een persbericht dat eindigt met de woorden "Stay metal, stay safe & take care". De eerste namen worden in de herfst bekendgemaakt en dan start ook de ticketverkoop.