Nog meer vragen over dodelijke schipbreuk: BBC trekt verhaal Griekse kustwacht in twijfel

Het feit dat het schip mensen illegaal vervoerde, zou ook onvoldoende zijn geweest om in te grijpen. Het was volgens de kustwacht aan de opvarenden zelf om hulp te aanvaarden. Die zouden de opvarenden hebben geweigerd omdat ze zelf gezegd zouden hebben niet in gevaar te zijn. Toen het schip eenmaal in de problemen was geraakt, zou het snel gezonken zijn.