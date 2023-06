Hondenkweker in Peer verwaarloost honden en is erkenning kwijt

De intrekking van de erkenning gebeurde na meerdere controles en vastgestelde overtredingen in de voorbije jaren. De kweker aan de Kaullilerweg in Peer had bij de laatste controle nog een 50-tal volwassen honden. Na meerdere waarschuwingen en processen-verbaal werden toch nog inbreuken tegen het dierenwelzijn vastgesteld. Zo hadden niet alle honden drinkwater ter beschikking, waren de verblijven vaak nat en vuil en werd de administratie niet naar behoren bijgehouden.