Jonge oehoe valt uit nest en wordt gered door Animal Rescue Service uit Sint-Truiden

De oehoe werd overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen: "Het is een oehoe kuiken dat in de problemen is geraakt", zegt Stephanie Jessen van het Natuurhulpcentrum. "Wij gaan hem nu verder verzorgen en voeren totdat hij groot en sterk genoeg is om dat zelf te doen. Dat zal toch wel enkele maanden duren."