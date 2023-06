Mensensmokkelaar opgepakt in Alveringem, na klopjacht in Frankrijk, drie anderen nog op de vlucht

In de wagen zelf trof de politie een jerrycan en pompen aan. De inzittenden komen daarom in aanmerking voor feiten van mensensmokkel. Naast de Iranees zaten nog drie personen in de wagen, maar die vluchtten meteen de velden in. Daarom is politiezone Arro Ieper voor versterking gevraagd en kwam ook een speurhond ter plaatse. De drie zijn niet gevonden." Het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen voert het onderzoek. De wagen is in beslag genomen en de onderzoeksrechter besliste om de 31-jarige Iranees aan te houden. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer.