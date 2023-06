Moeder uit Vosselaar klaagt extreme temperaturen op schoolbus aan: "Tot 47 graden, zonder airco"

Sandrina Riemis uit Vosselaar heeft de extreme temperaturen op de schoolbus van haar 11-jarige zoon aangeklaagd. Dat schrijft RTV. Volgens de moeder zou het in de bus tot 47 graden warm geweest zijn en was er geen airco aanwezig. Volgens De Lijn, waarvoor de schoolbussen in onderaanneming rijden, is een schoolbus niet verplicht om airco te voorzien.