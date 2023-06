Muurschildering in Leopoldsburg zet geschiedenis van de bevrijding van WOII centraal

“Het DNA van Leopoldsburg komt aan bod in de muurschildering, namelijk het militaire, het royale en het groene. We wilden de link leggen met de Tweede Wereldoorlog, maar dan op een mooie manier. En niets is zo mooi als de bevrijding. Dat hebben we hier proberen tonen”, gaat Kauffmann verder. “De muurschildering is ook het eerste sluitstukje van een traject dat we gaan realiseren tussen enerzijds het oorlogsmuseum Liberation Garden, het centrum van Leopoldsburg en het station. We willen een mooie verbinding maken zodat mensen op een belevingsvolle manier een bezoek kunnen brengen in Leopoldsburg.”