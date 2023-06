1.500 mensen gecontroleerd in station Kortrijk: 53 betrapt op bezit of gebruik van drugs

Er werd gelet op alle vormen van overlast, zoals wapenbezit, illegaliteit en verdachte personen. Twee mensen zonder geldige papieren zijn in handen gegeven van de Dienst Vreemdelingenzaken, één persoon bleek over een valse identiteitskaart te beschikken, één persoon had een verboden wapen bij zich, een mes. Er is een verdwenen minderjarige aangetroffen, drie personen stonden geseind voor informaticafraude en één persoon kreeg een pv wegens het verstoren van de openbare orde.

De actie duurde zes uur en gebeurde samen met de NMBS en Securail. “Het station ligt midden in de stad Kortrijk en wordt door fietsendieven en andere criminelen dikwijls gebruikt om snel in en uit de stad te reizen", zegt woordvoerder van politiezone Vlas Thomas Detavernier. "Wij geven met deze actie duidelijk de boodschap dat we er alles aan doen om van ons station geen draaischijf te maken voor mensen met criminele bedoelingen.”