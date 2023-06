Vrijdag komt eerste album "Per ongeluk" van Pommelien Thijs uit: "Geen masterplan, maar vanuit buikgevoel" 

Het album combineert dansbare poprock met een boodschap. "Er zijn veel dingen die mij bezighouden en waarover ik wil praten", zegt Thijs. "Als ik het niet doe via deze weg, dan wordt mijn muziek louter entertainment."

Zo praat ze in "Zilver" over de kloof tussen rijk en arm, de klimaatopwarming en vrouwenrechten. In "Ongewoon" zingt Thijs dan weer over haar eerste gevoelens voor een vrouw. "Ik zing over de dingen waar ik 's nachts over wakker lig, zoals het schrappen van "Roe vs. Wade" of recenter die in de zaak-Sanda Dia, maar ook over dingen die ik als 21-jarige vrouw meemaak en waarin velen zich herkennen."