Provinciaal overstromingsgebied Jutse Plassen in Koningshooikt krijgt vogelkijkhut: "Om meer dan 100 vogels te spotten"

De vraag om een vogelkijkhut kwam er niet zomaar op de Jutse Plassen. "Op het volledige gebied van 10 hectare groot heb je een uniek aanbod uit meer dan 100 verschillende vogels om te spotten. Het gaat over broed- of trekvogels, maar ook over unieke vogels, zoals de woudaap of de purperreiger." In de hut komt een infobord met 100 verschillende vogels die ze kunnen waarnemen in het gebied.