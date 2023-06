Rozenfeesten in Mechelen zijn na 4 jaar terug: "Je kan rozen kopen of uitleg vragen aan kwekers"

In vergelijking met de vorige editie, is de rozencollectie serieus uitgebreid. "Vroeger hadden we alleen onze rozentuin, maar nu staat het hele Vrijbroekpark vol met die bloemen." In totaal zijn er drie verschillende collecties. "We hebben de klassieke rozentuin met gekweekte rozen. Botanische rozen die echt uit de natuur komen, hebben we verspreid over het hele park. Tot slot hebben we nog een andere rozentuin, waarin je de evolutie ziet van de gekweekte naar de botanische roos."