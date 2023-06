Oekraïense leger verovert ene na andere dorp, maar tegen welke prijs?

Dat het Oekraïense leger de focus lijkt te verschuiven naar het front in Zaporizja, hoeft niet te verbazen. De regio is één van de meest directe routes naar de Krim, het Oekraïense schiereiland dat sinds 2014 in Russische handen is. De Russische troepenmacht in die regio is erg sterk. Zelfs al boekt het Oekraïense leger nu beperkte terreinwinst, het wordt geen eenvoudige opdracht om de volledige Russische linie te doorbreken. Bovendien bemoeilijken heel wat mijnenvelden en anti-tankvallen de strijd.

Maar ook op andere plaatsen aan het front boekt het Oekraïense leger kleine successen. Ter hoogte van de stad Bachmoet, bijvoorbeeld. De afgelopen maand werden verschillende aanvallen uitgevoerd op de stad, om Moskou er zo toe te dwingen om meer Russische troepen die richting uit te zenden. Daardoor verzwakken de Russische stellingen elders aan het front. Het Oekraïense leger zou rond de stad ondertussen ongeveer 20 vierkante kilometer heroverd hebben.