Simon uit "Down the road" leeft samen met 12 andere mensen met een beperking, zelfstandig, in het Honkhuis in Leuven

“Ze zaten samen op school in Ter Bank of kenden elkaar door de jeugdbeweging”, zegt vader Bruno. “Hun tijd op school liep tot een einde, maar we hadden geen goede vooruitzichten op hun leven erna. Daarom hebben we Honk opgericht met enkele ouders. We zijn begonnen met een kleine woning te huren. Ons project is blijven groeien tot we een kans zagen voor het Honkhuis.”