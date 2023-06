TW Classic stuurt bij na verkeersproblemen op Werchter Boutique: "Uittocht zou beter moeten verlopen"

Over de problemen die fietsers vanmiddag ondervonden, kan Bigaré weinig kwijt. "Er waren inderdaad veel fietsen, wat uiteraard goed is, maar van lange wachtrijen hebben wij geen meldingen gekregen."

Bij busmaatschappij De Lijn zijn er geen veranderingen vergeleken met gisteren. "De politie was gisteren/zaterdag aanwezig om onze bussen voorrang te geven, zodat ze snel konden vertrekken", laat De Lijn weten.

Desondanks waren er ook meldingen van lange wachttijden aan de bushaltes. "Nu is de regeling dezelfde. Als er toch nog gelijkaardige hinder is, zullen we onze plannen moeten herbekijken met het oog op de komende weekends", aldus de Vlaamse vervoersmaatschappij.