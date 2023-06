Van 'zware fout' tot 'moedig': reacties op ontslag Pascal Smet uit Brusselse regering

De partijen N-VA en MR reageren tevreden op Smets ontslag. “Dit is een terechte en enige correcte beslissing. Dit was een té zware politieke fout," zegt Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) op Twitter. "Criminele regimes uitnodigen in Brussel gaat lijnrecht in tegen het internationale open statuut dat Brussel uitdraagt. Dit was géén diplomatieke conferentie, maar een politieke bijeenkomst."