Britse krant The Mirror verspreidt eerste beelden van lockdownfeestje van Conservatieven: "Zolang we dit maar niet streamen"

"Zolang we maar niet streamen dat we de regels aan het overtreden zijn", hoor je een feestganger in de eerste seconden van de video zeggen. Terwijl de inwoners van het Verenigd Koninkrijk thuis geen gasten mochten ontvangen, was het best fijn vertoeven op het hoofdkwartier van de Britse Conservatieve Partij in Londen. Op beelden is te zien hoe medewerkers - veel meer dan toen was toegelaten - samen dansen, aperitieven en bijkletsen.