Verkeerschaos bij Werchter Boutique is geluksdag voor kersvers ijssalon in Tildonk

Matti Backx (32) en zijn partner Katrien Rosseels (41) hebben in 2019 Bistro Lust in Leuven overgenomen en doopten het om tot Lust Bold Bistro. Ze waren een gevestigde waarde in Leuven, en behaalden in 2021 nog een mooie 13 op 20 van Gault&Millau. Toch besliste het koppel om hun zaak begin 2022 naar Tildonk te verhuizen. De moeilijke bereikbaarheid van hun zaak in het centrum van Leuven speelde daarbij een grote rol. En zo vestigden ze hun restaurant, onder dezelfde naam, anderhalf jaar geleden in het pand van het voormalige restaurant Beekveld in Tildonk.