Waarom het zo lekker ruikt na een zomerse regenbui

Die typische geur heet "petrichor". Australische onderzoekers hebben die naam in de jaren 60 gekozen toen ze het fenomeen bestudeerden en er een wetenschappelijke paper over publiceerden in het vaktijdschrift Nature.

Petrichor komt uit het Oudgrieks en is opgebouwd uit de woorden petra, wat steen betekent, en ichor, wat verwijst naar het bloed van de goden uit de Griekse mythologie. Toch is het geen godenbloed dat we ruiken.