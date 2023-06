Einde aan lange droogteperiode: eerste druppels regen, en al snel volgt ook onweer

Daar is de regen! Na meer dan vier kurkdroge weken, zijn zaterdagavond de eerste druppels in Ukkel gevallen sinds 15 mei. Daarmee verbreekt België net niet het record van de langste droogteperiode. Ook vandaag en begin volgende week wordt het nat. De eerste regen gaat ineens ook gepaard met onweer. Vooral in West-Vlaanderen kan het onweer lelijk huishouden, waarschuwt het KMI. Daar geldt code geel.