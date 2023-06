Wielerploeg van Sven Nys verlaat de Ronde van België na diefstal van 14 fietsen in Diegem

Dieven hebben afgelopen nacht hun slag geslagen bij wielerploeg Baloise Trek Lions. De ploeg van Sven Nys verbleef in het Holiday Inn hotel in Diegem in afwachting van de laatste rit van de Baloise Belgium Tour, de Ronde van België, die de ploeg vandaag had moeten rijden. Het gaat in totaal om veertien fietsen, zo bevestigt de lokale politie.