1,5 miljoen Europese subsidies voor uitbouw van RivierPark Maasvallei en GrensPark Kempen~Broek 

In het GrensPark Kempen~Broek zal het wandelnetwerk verder uitgebouwd worden. "We willen de natuurgebieden ook beter verbinden met de dorpskernen, zodat toeristen makkelijker de weg vinden naar de plaatselijke horeca en handelaars", legt coördinator Erwin Christis uit. "In Weert, net over de grens, zullen we een grafheuvelveld uit de bronstijd beter ontsluiten. En dat verhaal en de legendes die daar rond ontstaan zijn, willen we meer bekendheid geven." In Weert krijgt onder andere het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man een make-over.

Er zullen in beide parken ook extra rustplekken worden aangelegd, en er komen ook watertappunten voor fietsers of wandelaars.