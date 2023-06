Circuit van Zolder viert 60-jarig bestaan: "Ervoor raceten ze rond de kerktoren" 

Toch is er ook nog zeker plek voor het verleden, volgens Jos Bervoets van de museumwerking. "We krijgen regelmatig bezoekers over de vloer die de plek van het dodelijk ongeval van Villeneuve van dichtbij willen bekijken. Binnenkort vieren we ons 60-jarig bestaan met de Grand Historique Prix. Daarnaast houden we nog races voor NASCAR, Truckraces en natuurlijk de 24 uur van Zolder. Op die wedstrijden komen bekende piloten van over de hele wereld af. Om meer te leren kan je trouwens elke donderdag in juli en augustus een rondleiding volgen rond het circuit." Wie meer wil weten over de festiviteiten, kan hier terecht op de website van het circuit van Zolder.