Verdroogde natuur het Hobos wordt hersteld: "Bomen kappen en op juiste plek herplanten"

De natuur in de vallei van de Gortenloop op het landgoed het Hobos in Pelt is aan verandering toe. Het gebied is verdroogd en de natuur is er verarmd. Dat houdt in dat de biodiversiteit er in slechte staat is. Een natuurherstelproject van de gemeente en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) moet daar verandering in brengen.