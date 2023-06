Italiaans Europarlementslid Andrea Cozzolino is naar België gekomen voor verhoor over zijn rol in corruptieschandaal

Sinds midden februari zat Andrea Cozzolino (60) onder huisarrest in Napels, kort voordien was zijn onschendbaarheid opgeheven. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het grote corruptieschandaal in het Europees Parlement, dat eind vorig jaar losbarstte. Ons land had meteen daarna om zijn overlevering gevraagd, maar die beslissing werd verschillende keren uitgesteld.



Zijn advocaten eisten onder meer informatie over de gezondheidszorg en de omstandigheden in de Belgische gevangenissen. Eind vorige maand verklaarde de Italiaanse rechter zich dan toch akkoord met de overlevering. Vandaag is hij volgens onze informatie effectief naar ons land gereisd. Om 15 uur is hij geland. Hij is ook meteen verhoord en zit voorlopig in de cel.

Eerder meldden we dat Cozzolino overgeleverd is door de Italiaanse justitie, maar hij is uit eigen beweging naar ons land gereisd. "Hij heeft in Italië afstand gedaan van de lopende procedures en van zijn betwisting van het Europees aanhoudingsbevel", meldt zijn advocaat Dimitri de Béco.

"Hij is uit vrije wil naar België gekomen om te antwoorden op de vragen van de onderzoekers en de onderzoeksrechter. Vanavond is hij verhoord door de onderzoeksrechter, maar die heeft nog geen beslissing genomen over een eventueel aanhoudingsbevel. Morgen zal hij verder ondervraagd worden door de politie en zal de onderzoeksrechter een beslissing nemen."