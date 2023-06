Archeologen vinden loden grafkist uit 14e eeuw in Brugge: "Uitzonderlijke vondst"

In één van de grafkelders ligt dus een loden kist. Begraven worden in een loden kist is een voorrecht dat enkel gereserveerd is voor de top van de bevolking. Het is bijzonder duur, maar het lichaam wordt beter bewaard. Het is een traditie die vandaag nog doorleeft: ook koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk is begraven in een kist bekleed met lood.

Die goede bewaring is enorm waardevol voor archeologen en natuurwetenschappers: het is een kist die tonnen informatie bevat over de overleden persoon en zijn leefwereld, het veertiende-eeuwse Brugge. De kist zal dan ook worden gelicht en geopend in het bijzijn van een team specialisten. Aan de hand van de vondsten hopen archeologen te achterhalen wie de overleden persoon is, die op zo’n bijzondere en geprivilegieerde manier is begraven.