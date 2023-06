Broers Average Rob en Arno The Kid halen finish van Ironman: heel straf, maar voor iedereen haalbaar?

De broers Van Impe brachten hun uitdaging dus tot goed einde, na amper 6 maanden voorbereidingstijd. Hoe uitzonderlijk is zo’n prestatie nu? “Iedereen die een beetje gezond is en een beetje getraind is, kan dit doen”, zegt Sporza-journalist Dirk Gerlo in onze dagelijkse podcast “Het kwartier”.

Gerlo is niet alleen passief sportkenner. Zelf heeft hij ook een verleden als actief triatleet. Net als de broers van Impe begon hij eraan omdat iemand hem had uitgedaagd. En dat was niet de eerste de beste.

De dag nadat hij in 1996 de Ironman van Hawaii op zijn naam had geschreven, daagde triatlonlegende Luc Van Lierde sportjournalisten Dirk Gerlo en Kris Meertens uit: “De eerste die een triatlon doet, beloof ik een etentje”, zei de West-Vlaamse sportman. “Ik heb dat ter harte genomen en een triatlon gedaan, maar dat etentje heb ik nooit gekregen”, merkt Gerlo fijntjes op.