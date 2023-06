Deadline nadert, maar ook vandaag nog geen Belgisch standpunt over natuurherstelwet

Nieuwe onderhandelingen over een Belgisch standpunt over de natuurherstelwet hebben niets opgeleverd. Hoewel Vlaams minister van Leefmilieu Demir vrijdag een opening maakte, raken de Vlaamse regeringspartijen het onderling niet eens. En zonder Vlaams standpunt ook geen Belgisch standpunt. Morgen is de allerlaatste kans als ons land een stem wil hebben in de Europese onderhandelingen.