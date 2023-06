Bella Titanium uit Peer doet eerste interseks wereldrecordpoging Strongman: "Zeven zware opdrachten in zeven dagen"

Stel dat Bella Titanium alle records verbreekt, dan nog zal die voorlopig geen officieel wereldrecord vestigen. De reden: Bella Titanium is een intersekse persoon. Daarbij worden kinderen geboren met niet zuiver mannelijke of niet zuiver vrouwelijke geslachtskenmerken. Het heeft niets te maken met geaardheid.

"Het probleem is dat ik tussen twee geslachten val. Was ik man of vrouw, dan was er geen probleem. Een intersekse-categorie bestaat momenteel niet in de sport", vertelt Bella. "Ik heb iedereen gecontacteerd die nodig is om deze recordpoging officieel te maken: sportfederaties, de overheid en deurwaarders. Het lukt niet."

Dat neemt niet weg dat Bella Titanium doorgaat met de recordpoging. "Ik wil andere intersekse personen inspireren en aanmoedigen om te sporten. En ik wil aandacht vragen voor het onderwerp. Mijn grote droom is om dit tegen 2030 te normaliseren. Mijn eerste werk is een non-binaire divisie in de sport opstarten. Eens dat geaccepteerd wordt, kijken we verder."