Beringenaar traint op terril om Mont Ventoux 3 keer op 1 dag op te wandelen

Jeffrey Houtmeyers uit Beringen is op de terril in Beringen aan het trainen om de Mont Ventoux in Frankrijk maar liefst drie keer op één dag op te wandelen. Hij wil dat doen voor het goede doel, nadat hij zijn ouders op korte tijd aan kanker verloor. Met de opbrengst van zijn wandeltocht wil Jeffrey de vzw Ambulance Wens steunen. Die organisatie zet zich in om de laatste wens van palliatieve mensen te laten uitkomen.