Bijna twee weken na vernietiging Kachovka-dam: "Nood aan drinkbaar water en psychologische hulp blijft hoog"

Maar samen met de Oekraïense autoriteiten proberen ze de lokale bevolking wel bewust te maken van de risico's. "Het is belangrijk dat we mensen inlichten over de gevaren van die landmijnen, want het overstroomde gebied was groot en je ziet ze vaak niet. We zijn ook blij dat de autoriteiten de wegen zo snel mogelijk terug landmijnvrij maken, zodat alle vrijwilligers en organisaties veilig kunnen werken."