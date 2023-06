Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken ontmoet ook Chinese president Xi tijdens Chinareis die relaties moet ontdooien

Aanvankelijk stond zijn bezoek in februari gepland, maar na het incident met de zogenoemde "spionageballon" die boven de VS vloog, werd het bezoek uitgesteld. Het incident zette de relaties tussen China en de VS verder onder druk. En er was al redelijk veel wantrouwen tussen beide.



Dat is onder meer een gevolg van het presidentschap van Donald Trump, die het handelsbeleid tegenover China scherper stelde. Maar ook zijn opvolger Joe Biden houdt die lijn aan, met steeds meer sancties tegen Chinese bedrijven.

Ook de Taiwan-politiek van de VS leidt tot extra spanningen. Blinken moet in China onder meer de onvrede over het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan en de snelle tussenstop van de Taiwanese presidente in de VS wegmasseren.

Blinkens bezoek aan China zou ook moeten leiden tot een top tussen de presidenten Biden en Xi. De twee nemen in de herfst aan een aantal internationale bijeenkomsten deel en zouden elkaar daar dus "onder vier ogen" kunnen spreken.