Brussels Gewest voert opnieuw openbaar onderzoek naar bestemmingsplan Neo

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 5 juni 2023 een nieuw en vierde openbaar onderzoek opgestart naar het NEO-project op de Heizelvlakte. Dit ondanks de kritiek van de sociale partners en het Interregionaal Platform voor Duurzame Economische Ontwikkeling op het project. Ook de methode en het gebrek aan communicatie over het onderwerp is voor de betrokken organisaties een doorn in het oog. Volgens het platform heeft de regering geen respect voor de stedelijke democratie.