Burgemeester niet opgezet met uitbreiding van varkensbedrijf tot 9.000 varkens in Langemark-Poelkapelle

"Wij vreesden voor de mobiliteit", legt burgemeester Dominique Cool (N-VA) uit. "Dat bedrijf ligt langs kleine baantjes en veel vrachtverkeer kan er daar niet passeren. Daarnaast zal de mestdruk (de hoeveelheid geproduceerde stikstof per hectare, red.) in Langemark-Poelkapelle toenemen."

Door het stikstofakkoord moeten bijna 2 miljoen varkens verdwijnen in Vlaanderen. Als er net meer beesten bijkomen in een gemeente, dan heeft dat gevolgen voor de andere varkenshouders in de buurt. "Wij zijn dan ook echt verbijsterd dat die vergunning is goedgekeurd. Kleinere bedrijven krijgen subsidies om te stoppen vanwege hun uitstoot, maar grote bedrijven mogen nog groter worden. Dat is toch absurd?", stelt Cool.

