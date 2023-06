Start proces tegen luchthaven Deurne omdat die deels in landbouwgebied ligt, milieuorganisatie en buurtbewoners stellen zich burgerlijke partij

Internationale veiligheidsvoorschriften bepalen dat er in het verlengde van een start- of landingsbaan een verharde veiligheidszone moet liggen. "Er was echter geen veiligheidszone aan de kant van het Fort 3 in Borsbeek waardoor grotere typen vliegtuigen er niet mochten opstijgen of landen", legt Piet De Roeck uit van Vliegerplein.

"Bij het ondertunnelen van de Krijgsbaan ter hoogte van de landingsbaan in 2015 werd echter sluiks in de landbouwzone een verharde veiligheidszone aangelegd met een oppervlakte van 8.100 vierkante meter", gaat De Roeck verder. "Door de grotere illegale veiligheidszone kunnen grotere vliegtuigen nu wel landen in Deurne. Het gaat vooral om toeristische vluchten, zoals de Embraers van TUI."