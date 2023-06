De vijf boeken van de week: ploegleiders in de volgwagen, de geschiedenis van het N-woord en een zomerse feelgoodroman

Een van de hoofdpersonen uit het boek is oud-wielrenner en ploegleider José De Cauwer. Van Noord noemt hem “de sympathieke Vlaming”. De Cauwer las het boek en noemt het "goed leesmateriaal voor wie zich een beetje wil inleven in dat ingewikkelde wielrennen", vertelt hij op Radio 1.

Van Noord stelt in zijn boek de vraag: wat is een goede ploegleider? Het antwoord is niet in één zin te vatten, het is een combinatie van vele talenten. "Inschatten van wedstrijdsituaties is één talent, iemand kunnen motiveren is dan weer een compleet ander talent. Je bent niet de coach van één renner maar van alle renners in het team", licht De Cauwer toe. "Het is een kwestie van heel veel zien en weten, en ervoor zorgen dat de renners naar je luisteren door vertrouwen. De renners boven zichzelf laten uitstijgen: dat is de rol van de ploegleider, aldus De Cauwer.