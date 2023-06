Drie jongeren maken klapdeur van lijnbus stuk in Scherpenheuvel-Zichem

"Op de lijnbus Aarschot-Diest is gisteren een incident ontstaan tussen drie jongeren en de buschauffeur", zegt commissaris van de politiezone Demerdal Marc Meelberghs. "Drie jongeren stapten op aan de Mannenberg in Scherpenheuvel-Zichem. Een van hen had geen geldig vervoersbewijs. Toen de buschauffeur hem daarop attent maakte, begonnen de jongeren tegen de klapdeur van de bus te trappen. Ze hebben heel wat beschadigingen aangebracht aan de bus. Gelukkig is de buschauffeur zelf gespaard gebleven."

"De jongeren zijn na het incident weer afgestapt van de bus", gaat Meelberghs verder. "De buschauffeur heeft foto's kunnen nemen van de jongeren. De politiezone Demerdal voert nu een onderzoek naar de daders."