Emotionele hommage voor Arno met bevriende artiesten: "We hebben zijn laatste levenswens vervuld"

Carlens bewondert Arno al sinds hij zelf erg jong was. Eind jaren negentig ontmoetten ze elkaar voor het eerst en ontstond er een vriendschap. “Ongelooflijk eigenlijk, ik bewonder hem zo! In het begin was ik erg onwennig rond Arno, en eigenlijk is dat altijd zo gebleven (lacht). Soms belde hij me ook op, gewoon om te vragen wat ik aan het doen was. Dan dacht ik altijd: ‘fuck, Arno belt mij gewoon. Wie had dat ooit gedacht?’ Ik mis hem enorm.”