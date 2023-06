Gaan de lichten ’s nachts vaker aan in Gent? "Het onveiligheidsgevoel stijgt, we nemen dat ernstig"

De Clercq verwijst naar de energiekosten die, in vergelijking met de voorbije maanden, gedaald zijn naar een meer aanvaardbaar niveau. Tijdens de energiecrisis hoopte de stad met de maatregel nog ongeveer een miljoen te besparen. "Het is een context die ons de mogelijkheid geeft om bij te sturen als dat nodig is."

De burgemeester stelt ook dat er meer ingezet zal worden op LED-verlichting. "Die kan ook gedimd worden, dat maakt de bijsturing veel makkelijker." Gent heeft daar nog een serieuze inhaalbeweging te maken. Uit cijfers die gemeenteraadslid Ronny Rysermans (N-VA) opvroeg, bleek dat ongeveer een vierde van de straatverlichting in Gent met LED-lampen werkt.

"We investeren eerst in bepaalde kerngebieden, zoals de Gentse Feestenzone", stelt de burgemeester. Tijdens het stadsfestival blijven de lichten overigens wél 's nachts branden. Of dat ook elders in de stad vaker het geval zal zijn in de toekomst, valt nog verder af te wachten.